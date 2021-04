Osaka proíbe passagem da chama olímpica

O Governo local da cidade de Osaka proibiu a passagem da chama olímpica nas suas ruas, devido ao agravamento da crise pandémica da covid-19 na cidade."Estamos a pedir a todos os residentes que evitem saídas não essenciais e, portanto, cancelaremos a passagem da chama na via pública", disse o governador Hirofumi Yoshimura, que revelou ainda que está a ser analisada a hipótese de passar a chama num parque fechado.

Osaka, a terceira cidade mais populosa do Japão, tem sofrido um aumento no número de casos de infeção com o novo coronavírus, o que levou o Executivo da cidade a tomar medidas para evitar aglomerações de pessoas.

Faltam pouco mais de 100 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, e paira um ambiente de incerteza sobre o evento, que foi já alvo de adiamento no ano passado, devido à pandemia global da covid-19. Neste fim de semana, deveriam acontecer vários eventos teste e provas de qualificação para o Japão, mas acabaram por ser também cancelados.

Os Jogos de Tóquio 2020 realizam-se de 23 de julho a 8 de agosto, e os Paralímpicos de 24 de agosto a 5 de setembro.