Irmãos Calema defendem confiança das vacinas contra covid-19 em campanha da Unicef

O duo de músicos Calema participou num dos vídeos do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), a propósito do Dia Mundial da Saúde, para promover a confiança nas vacinas desenvolvidas contra a covid-19.

Os irmãos nasceram em São Tomé e Príncipe e tornaram-se desde novembro de 2020 embaixadores da Unicef para o país.

"Acreditávamos que em África estaríamos afastados dessa pandemia que se alastrava pelo mundo, mas estávamos enganados e as consequências são visíveis", começaram por dizer os músicos.

"Felizmente, hoje já temos as vacinas", assinalam. "Então temos duas escolhas: ou cruzamos os braços e deixamos que este vírus acabe com tudo o que construímos até hoje, ou damos o braço e usamos a vacina como a nossa arma no combate à Covid-19".

A campanha de sensibilização contou com a presença de vários outros artistas africanos como Angelique Kidjo, Cobhams Asuqo, Magic System e Safiath e ainda com as palavras da Diretora Regional da Unicef para a África Ocidental e Central, Marie-Pierre Poirier.

“Rumores e desinformação custam, literalmente, vidas. Aplaudo o compromisso dos governos nacionais e destes artistas talentosos e membros influentes da comunidade, que estão a apelar a todos para que apoiem os esforços de imunização da covid-19”.