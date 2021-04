Adam Levine deixa preconceito de lado e aparece com vestido no Instagram

Na publicação, Levine aparece a combinar com a sua mulher e filhas com um vestido idêntico.

Na vida de Adam Levine não há espaço para preconceitos e tabus. O cantor da banda Maroon 5 partilhou uma fotografia no Instagram, na qual está acompanhado com a sua mulher, a modelo Behati Prinsloo, e as duas filhas, Dusty, de quatro anos, e Gio de três.

No retrato, Levine aparece a combinar com a sua mulher e filhas com um vestido idêntico. Na descrição, o cantor escreveu: "As raparigas só se querem divertir".

A publicação está repleta de elogios por parte dos fãs. "Esta é a minha nova fotografia favorita", "A coisa mais querida que vi hoje", "És um pai muito cool", são algumas das frases que se encontram na caixa de comentários.