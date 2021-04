Cerca de 13% dos elementos da PSP já estiveram infetados com covid-19

No total, 2.705 profissionais da PSP estão ou estiveram infetados.

Cerca de 13% do efetivo da Polícia de Segurança Pública (PSP) já esteve infetado com o vírus SARS-CoV-2, segundo indica o último relatório realizado pela Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência, coordenada pelo Ministério da Administração Interna. Entre 2 a 16 de março registou-se a morte de um polícia devido a complicações associadas à doença.

No total, 2.705 profissionais da PSP estão ou estiveram infetados. Segundo o relatório, a evolução de infetados no efetivo corresponde "à evolução na população em geral". O documento, referente ao período entre 2 a 16 de março, indica ainda que, durante essa quinzena, ocorreu a morte de um agente do comando distrital de Coimbra.