I Liga com menos equipas e mudanças na Taça: como vai mudar o futebol português

Organizadas pela Liga Portugal, as Jornadas Anuais foram o palco onde oito grupos de trabalho apresentaram, nesta quarta-feira, as suas propostas de alteração no âmbito do futebol nacional.

A Primeira Liga, escalão máximo do futebol português, poderá passar a ter apenas 16 equipas, em 2022-23, "evitando uma sobrecarga do calendário desportivo, tendo em conta a proximidade do Campeonato do Mundo do Catar, permitindo a preparação do novo ciclo da UEFA 2024-2027", como se pode ler em nota oficial no website da Liga.

Conta-se ainda a "criação de um playoff entre o 3.º e o 4.º classificado da II Liga, a ser disputado numa partida, em casa do 3.º classificado", onde o vencedor "disputaria depois um segundo playoff, frente ao 16.º classificado da I Liga".

Já no âmbito das Taças, as mudanças também não faltaram. As meias-finais da Taça de Portugal deverão passar a ser disputadas apenas a uma mão e em estádio neutro.

Por sua vez, a Taça da Liga passaria a ser disputada em três fases diferentes. "Uma 1.ª fase, com 16 equipas da II Liga + 12 equipas da I Liga (exceção das equipas participantes nas competições internacionais). A 2.ª fase seria disputada entre as 14 qualificadas da fase inicial + 2 equipas que disputarão a UEFA Europa Conference League. A 3.ª fase seria disputada numa fase de grupos com 12 equipas (8 da 2.ª fase + 4 melhores classificados). 4 grupos de 3 equipas cada, onde o vencedor de cada grupo se qualificaria, então, para a Final 4", explica ainda a nota oficial.