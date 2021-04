Autárquicas. Suzana Garcia aprovada por unanimidade

José Silvano diz que as posições assumidas pela candidata "não afetam os valores essenciais do PSD".

O PSD apresentou esta quarta-feira mais 53 candidatos às eleições autárquicas, mas José Silvano passou a maior parte do tempo a explicar a decisão de apoiar a advogada Suzana Garcia para a câmara da Amadora.

O secretário-geral do PSD já levava a resposta preparada e começou por avisar que ia dar uma resposta mais longa. “É uma candidata com o perfil adequado ao concelho a que se candidata e com fortes possibilidades de ganhar. O PSD é um partido onde cabem todos desde que não ponham em causa os valores essenciais da social-democracia. Convivemos bem com a diferença de opiniões e não condenamos ninguém por delito de opinião”.

O nome de Susana Garcia foi aprovado na Comissão Política Nacional por unanimidade e Silvano admitiu que foram analisadas as “posições públicas” mais polémicas da ex-comentadora, nomeadamente sobre a castração química.

Suzana Garcia defende a castração química para pedófilos, mas o PSD considera que essa posição “não afeta os valores essenciais do PSD”.

Silvano quis “deixar claro” que a direção do partido é “contra a castração química”, mas a posição da agora candidata “consegue enquadrar-se na pluralidade que o PSD tem para os candidatos às câmaras do país”.

Apesar de defender a candidatura da ex-comentadora à câmara da Amadora, Silvano admitiu que a conversa seria outra no caso se a candidatura fosse à Assembleia da República. “Se fosse candidata à Assembleia da República teria outro crivo de análise que não tem como candidata à câmara da Amadora”.

Por último, Silvano garantiu que esta candidatura não representa uma aproximação ao Chega e lembrou que Susana Garcia já tornou público que sempre votou no PSD e recusou os convites de André Ventura para ser candidata nas autárquicas. “É a candidata mais indicada para ganhar a Câmara da Amadora. Disso podem ter a certeza absoluta. Falamos em outubro”, concluiu.