Grupo Mota-Engil recorda "homem da casa" Jorge Coelho

Jorge Coelho era vice-presidente do Conselho de Administração do grupo português.

O Grupo Mota-Engil informou, esta quarta-feira, que teve "conhecimento, com enorme pesar e consternação, do desaparecimento do Dr. Jorge Coelho, Vice-Presidente do seu Conselho de Administração", na sequência de um ataque cardíaco.

Em comunicado, o Conselho de Administração da empresa afirma que o antigo ministro era "um homem da casa e da Família Mota-Engil, amigo comprometido e empenhado no desenvolvimento e sucesso do Grupo, a quem o Grupo tanto deve".

"Eram públicas e conhecidas as suas qualidades como Homem de carácter e convicções e enormes as suas qualidades como profissional de excelência, líder empresarial, agregador de vontades, e o seu nome e percurso ficará para sempre ligado ao nosso Grupo. Amigo, filantropo discreto, socialmente preocupado e comprometido era um exemplo de responsável e empenhada cidadania para todos nós", lê-se.

O grupo português transmitiu ainda "as mais sentidas e sinceras condolências" à família de Jorge Coelho.