Efemérides de 8 de Abril

1153 Afonso Henriques doou Alcobaça há 868 anos à Ordem de Cister.

1434 D. Duarte promulgou há 587 anos a Lei Mental (medida centralizadora, com o objetivo de defender e conservar o património Real).

1513 O explorador e conquistador espanhol Ponce de León (1460-1521) declarou há 508 anos a Flórida um território da Espanha (acreditando-se ter sido o primeiro europeu a chegar lá).

1640 Saiu de Lisboa há 381 anos a esquadra que levou ao Brasil o primeiro vice-rei nomeado para aquela colônia, o Marquês de Montalvão.

1904 A Terceira República Francesa e o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda assinaram há 117 anos a Entente cordiale.

1931 Ocorreu há 90 anos um levantamento popular nos Açores contra a ditadura salazarista, tendo alastrado à chamada Revolta da Madeira, sem sucesso.

2004 O Tribunal Constitucional extinguiu há 17 anos a Força de Unidade Popular (FUP), fundada por Otelo Saraiva de Carvalho.

2016 O Parlamento aprovou há 5 anos, com a maioria de esquerda (mais conhecida por geringonça), em votação final global, uma alteração legislativa que passou a impedir a venda de habitação permanente em processos de execução fiscal.

2017 Astrónomos detetaram há 4 anos uma atmosfera em redor da super-Terra GJ 1132b, achado que marcou a primeira detecção de uma atmosfera em redor de um exoplaneta parecido com a Terra e representou um passo importante no caminho para a detecção de vida para lá do nosso Sistema Solar.

2018 O ex-Presidente Lula da Silva, quando era o favorável em todas as sondagens para vencer as presidenciais brasileiras, entregou-se à Polícia Federal para cumprir a pena de 12 anos e um mês de prisão, num estranho processo em que participou o depois ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Moro.

2019 Os EUA colocaram há 2 anos a Guarda Revolucionária Iraniana na lista das organizações terroristas estrangeiras.

2020 A Organização Mundial do Comércio (OMC) previu há um ano uma quebra no comércio mundial maior do que em 2008, que deveria rondar no ano passado os 13% (enganou-se).