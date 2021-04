Chuva e trovoada atingem Portugal Continental nos próximos dias

Se nos guiarmos pelo ditado popular “abril, águas mil” podemos muito bem fazer previsões acertadas. A primavera chegou com sol e bom tempo, mas é já a partir de hoje que a situação vai mudar.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta quinta-feira o céu azul vai dar lugar a períodos de céu muito nublado e aguaceiros, especialmente a partir do final da manhã.

O instituto adianta ainda que haverá condições favoráveis “à ocorrência de trovoada a partir da tarde, em especial nas regiões Centro e Sul”, podendo ocorrer alguma neblina ou nevoeiro matinal.

Está ainda previsto que as temperaturas mínimas subam ligeiramente e que as máximas desçam, encurtando a amplitude térmica.

Enquanto para esta quarta-feira o IPMA prevê céu temporariamente nublado, vento moderado a forte nas terras altas do norte e centro, com rajadas até 70 km/h, no dia seguinte o vento será em geral fraco, estando temporariamente moderado (até 35 km/h) no Algarve até meio da tarde e por vezes forte (até 45 km/h) nas terras altas.

O cenário deverá ser semelhante amanhã, com um agravamento dos aguaceiros em todos os distritos do continente, que podem ser acompanhados por trovoada, especialmente durante a tarde, nas regiões do interior norte e centro.

Na sexta-feira, a chuva será generalizada em todo o território do continente, por vezes forte e intensa, acompanhada de vento e de uma nova descida nos termómetros.

Prevê-se que a situação se mantenha no sábado e que apenas a partir de domingo comece a melhorar e a chuva a dissipar-se.

As temperaturas máximas vão passar a estar entre os 15 e os 20 graus em todo o país, subindo na faixa costeira a norte do Cabo Mondego. No entanto, hoje a temperatura chegará aos 27ºC em Santarém, descendo aos 3ºC em Bragança. É esperado um acentuado arrefecimento noturno em algumas zonas do Interior Norte e Centro.