Miss Mundo arranca à força coroa da cabeça da mulher eleita miss Sri Lanka 2021

A Miss Mundo Caroline Jurie e a antiga supermodelo do Sri Lanka Chula Padmendra foram detidas, após o incidente que ocorreu no domingo com a miss Sri Lanka 2021, Pushpika De Silva.

Em causa está o momento em que descoroaram uma das candidatas da Miss Sri Lanka, alegando que Pushpika De Silva não podia ser eleita miss do país por ser divorciada.

A detenção aconteceu depois de estas se terem apresentado na esquadra da polícia de Cinnamon Gardens para prestar declarações sobre o incidente.

De acordo com as informações do Daily Mail, Caroline Jurie recusou-se a pedir desculpa à vítima, Pushpika De Silva, tendo esta negado retirar a queixa apresentada contra Jurie, enquanto não admitisse o seu erro.

Pushpika De Silva foi despromovida do título de Miss Sri Lanka 2021, pouco depois de ter sido escolhida como vencedora, no domingo.

A ex-miss está no hospital devido aos ferimentos na cabeça que foram causados quando a coroa lhe foi literalmente arrancada da cabeça pela Miss Mundo Caroline Jurie.