William corta amizade de 20 anos com jornalista devido a conflito com Harry

O príncipe William decidiu cortar a amizade de mais de 20 anos com o jornalista e apresentador Tom Bradby.

De acordo com o Daily Mail, que cita fontes da família real britânica, o duque de Cambridge não quer ter mais nenhuma ligação com o jornalista, depois de este se mostrar do lado de Harry nas tensões que envolvem os irmãos.

“A amizade entre o William e o Tom com certeza chegou ao fim”, afirmou a mesma fonte. “Ele sente-se dececionado com o Bradby e com a forma como ele se tem comportado nos últimos meses. O William é muito sensível e acredita que descobrimos os nossos verdadeiros amigos em momentos de crise. Hoje é justo dizer que o Bradby não foi um desses amigos”, acrescentou.

De realçar que Bradby foi escolhido por William, em 2010, para conduzir a entrevista na qual anunciou o seu noivado com Kate Middleton. Contudo, a amizade com Harry terá começado a intensificar-se quando o jornalista viajou com os duques de Sussex por África para o documentário ‘Harry & Meghan: An African Journey'. Desde então, Bradby também já teceu alguns comentários na imprensa, nomeadamente sobre o afastamento de Harry da família real.

Segundo o Daily Mail, William terá ficado especialmente chateado ao saber que o também apresentador britânico foi um dos responsáveis por negociar os direitos de exibição da entrevista de Meghan e Harry a Oprah Winfrey no Reino Unido.

“Alguns membros do staff real estão enraivecidos com o tom das notícias do Bradby, eles consideram-no pró-Harry e Meghan”, disse a fonte. “Sempre se soube da proximidade dele com o Harry e que os dois mantém contacto, mas é difícil de aceitar isto tudo dada a longa história que ele tinha com o William”, afirmou.

De realçar que foi durante a viagem a África do Sul, em 2019, que o príncipe Harry expôs pela primeira vez as tensões com o irmão, destacando que estavam em “caminhos diferentes”. Bradby foi também o responsável por questionar a duquesa de Sussex sobre como era ser mãe há pouco tempo e como era lidar com a pressão mediática diariamente, uma perguntou que deixou Meghan perturbada e emocionada na altura.

Até ao momento, os representantes dos príncipes e do jornalista não se pronunciaram publicamente sobre a situação.