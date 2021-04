Internacional

8 de abril 2021

Alemanha vai negociar com Rússia eventual compra da vacina Sputnik V

Jens Spahn justificou a sua decisão ao explicar que a Comissão Europeia tinha anunciado que não negociaria em nome do bloco comunitário a compra do fármaco Sputnik V, ao contrário do que tem vindo a fazer com outras vacinas.