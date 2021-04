Homem abusava sexualmente de menina de nove anos em casa da avó da criança em Lisboa

Suspeito aproveitava a proximidade física com a vítima para a molestar sexualmente.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 56 anos, por fortes indícios de este ter abusado sexualmente de uma menina de nove anos.

Segundo um comunicado das autoridades, o suspeito, que residia na casa da avó da criança, no distrito de Lisboa, aproveitava a proximidade física com a vítima para a molestar sexualmente, sempre que conseguia estar a sós com a menor.

O detido, com antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.