Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais novos casos mas a maior parte dos óbitos ocorreram no Norte

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 602 novos casos de covid-19 e nove óbitos associados à doença. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quinta-feira, o país soma agora um total acumulado de 825.633 infetados, dos quais 16.899 não resistiram.

Lisboa e Vale do Tejo é a região onde se registaram mais novos casos, com 229 casos de infeção. Segue-se o Norte, com 189, o Centro, com 64, o Algarve, com 55, e o Alentejo, com 16 novos casos. No arquipélago dos Açores há mais 31 infetados, e no da Madeira mais 18.

As nove mortes registadas esta quinta-feira ocorreram no Norte (6) e em Lisboa e Vale do Tejo (3). Centro, Alentejo, Algarve e ilhas não reportaram qualquer óbito por covid-19.

O número de internados aumentou ligeiramente, com mais sete doentes com covid-19 a dar entrada nos hospitais portugueses. Há agora um total de 495 doentes covid internados. Destes, 122 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, mais seis do que ontem.

Por outro lado, mais 601 pessoas venceram a doença, elevando para 782.895 o número de recuperados desde o início da pandemia.

Há agora 25.839 casos ativos, menos oito do que ontem, e as autoridades têm sob vigilância 16.182 contactos.

Os dados sobre a incidência e o índice de transmissibilidade R(t) não sofreram qualquer atualização, mantendo o boletim os dados de dia 6 de abril, altura em que a incidência nacional era de 64,3 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e o R(t) de 1,01.

Quando considerado apenas o território continental, estes valores eram de 62,5 casos por 100 mil habitantes e R(t) de 1,02.