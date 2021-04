Taguspark inaugura busto de Nelson Mandela

Cerimónia conta com a presença de Isaltino Morais, Eduardo Baptista Correia e do jornalista sul-africano que mais vezes entrevistou o emblemático líder.

A inauguração do busto de Nelson Mandela no Taguspark vai ter lugar esta sexta-feira às 12h00. A escultura, da autoria da artista plástica Clo Bourgard, é uma homenagem a uma das figuras mais marcantes da história mundial na defesa dos direitos humanos, da liberdade e da democracia.

A cerimónia vai decorrer na Praça Nelson Mandela, junto ao edifício Núcleo Central, e contará com a presença de Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal de Oeiras, de Eduardo Baptista Correia, CEO do Taguspark, do jornalista português António Mateus e do jornalista sul-africano John Battersby, ambos autores de dois livros sobre Nelson Mandela.

John Battersby foi o jornalista que mais vezes entrevistou o líder sul-africano, tendo ficado célebre o seu abraço a Nelson Mandela quando este saiu da prisão.

A cerimónia conta também com as intervenções de Francisco Rocha Gonçalves, vice-presidente da Câmara Municipal de Oeiras e de Nuno Delgado, atleta Olímpico de Judo.