Madeira mantém recolher obrigatório até 19 de abril

O recolher obrigatório e as medidas de combate à pandemia de covid-19, em vigor desde janeiro, irão manter-se até 19 de abril na Região Autónoma da Madeira, anunciou, esta quinta-feira, o governo regional.

O recolher obrigatório entre as 19h e as 5h do dia seguinte, durante a semana, e entre as 18h e as 5h, aos fins de semana, está em vigor desde janeiro.

As atividades comerciais industriais e de serviços e a restauração encerram durante a semana às 18h e aos fins de semana às 17h. Entregas de refeições ao domicílio devem ser feitas até às 22h.

A região conta com 8.761 casos do vírus SARS-CoV-2 desde o início da pandemia, 342 dos quais ativos, e 68 vítimas mortais. Nas últimas 24 horas, foram registados mais 18 infeções.