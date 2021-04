Eis o formato da Liga 3

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou, esta quinta-feira, o formato da Liga 3, prova que arranca na próxima temporada e que será novo terceiro escalão do futebol nacional, entre a II Liga e o Campeonato de Portugal.

Segundo a FPF, a prova vai contar com 24 clubes - 22 oriundos do Campeonato de Portugal e dois que descem da II Liga. Numa primeira fase, as 24 equipas serão divididas em duas séries - norte e sul - e jogam num campeonato a duas voltas.

Os quatro primeiros classificados apuram-se para a fase de Apuramento de Campeão, enquanto os oito últimos - do 5.º ao 12.º das duas séries - vão disputar a fase de Manutenção e Descida de divisão.

Já na fase de Apuramento de campeão, os vencedores de cada série sobem à II Liga e vão defrontar-se para determinar o campeão da Liga 3. Por sua vez, os segundos classificados de cada série vão defrontar-se num playoff e o vencedor desse irá defrontar o antepenúltimo classificado da II Liga para determinar que equipa irá marcar presença no segundo escalão.

Na fase de Manutenção e Descida, as 16 equipas serão divididas em quatro grupos, com quatro clubes, que se irão defrontar num pequeno campeonato a duas voltas. No fim, os quatro últimos colocados descem ao Campeonato de Portugal e os outros garantem a continuidade no terceiro escalão. No início desta fase haverá uma bonificação de 1 a 8 pontos, ou seja, o 5.º colocado da fase regular, entra na fase de Permanência com oito pontos, o 6.º com sete pontos, o 5.º com seis pontos e assim sucessivamente.