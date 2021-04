Espanha regista quase 10 mil casos de covid-19

Espanha registou, esta quinta-feira, 9.901 casos do novo coronavírus e 142 vítimas mortais, de acordo com dados do Ministério da Saúde espanhol. O nível de incidência acumulada por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias aumentou de 168 para 175, de ontem para hoje.

Além da incidência, regista-se também um aumento do número de novos casos – mais 1.113 – e do número de óbitos – mais 16.

Atualmente há 9.384 doentes covid internados nos hospitais espanhóis, 1.136 das quais deram entrada nas últimas 24 horas. Há 2.024 em Unidades de Cuidados Intensivos.

Desde o início da pandemia, Espanha conta com um total de 3.336.637 casos de infeção e 76.179 pessoas morreram devido a complicações associadas à doença.