Efemérides de 9 de Abril

1865 Terminou há 156 anos a Guerra Civil nos EUA, iniciada em 1861, com a rendição do general Confederado Robert Lee (1807-70) ao general da União Ulysses Grant (1822-85, que viria a ser Presidente entre 69-87).

1912 Foi fundado há 109 anos o primeiro grupo de Escuteiros de Portugal, organização de juventude ligada à Igreja católica, que se viria a formar estruturadamente em 1923.

1918 O Corpo Expedicionário Português à I Guerra, colocado sob as ordens de Inglaterra, foi destroçado há 103 anos, na Batalha de La Lys, em França.

1959 A Nasa apresentou há 62 anos os 7 primeiros astronautas, que iriam concretizar o projeto Apollo: Scott Carpenter, Gordon Cooper, John Glenn, Gus Grissom, Wally Schirra, Alan Shepard e Donald Slayton. Ainda aqui não figura o que se celebraria mais, na Lua, Neil Arrmstrong.

1977 Foi legalizado há 44 anos, na transição, o Partido Comunista Espanhol, depois de 38 de clandestinidade.

1981 O relatório de peritagem policial sobre o desastre aéreo de Camarate, que causou a morte do primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro, assegurou há 40 anos a inexistência de "intenção criminosa".

1992 O ex-Presidente do Panamá (1983-89), Manuel Noriega (1934-2017), foi condenado num tribunal da Flórida, nos Estados Unidos, por tráfico de droga.

1995 Posteriormente condenado, Alberto Fujimori venceu há 26 anos as eleições presidenciais no Peru, com mais de 60% dos votos.

2005 Carlos de Gales (n.1948), já viúvo de Diana (n.1961) desde 1997, casou há 16 anos com a sua antiga paixão, Camila Parker Bowles (n.1947).

2017 Uma obra da Mota-Engil para a NATO envolveu há 4 anos Paulo Portas em polémica: uma empresa de Ourém venceu o concurso mas acabou desclassificada e pediu a anulação ao Tribunal de Contas, acusando o ex-ministro de interferência.

2018 Uma ação conjunta de vários autarcas do Norte desbloqueou há 3 anos 207 mil euros, que eram necessários para garantir a realização do Rallye de Portugal.

2019 Nove figuras proeminentes do Movimento Pró-Democracia de Hong Kong foram consideradas culpadas há 2 anos pela sua participação no Movimento do Chapéu de Chuva, em 2014.

2021 Declarado o Dia de Winston Churchill, ex-primeiro-ministro de Inglaterra (na II Guerra, por exemplo) e Nobel da Literatura, considerado figura central do Dia D.