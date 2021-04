Número de internados em UCI e de casos ativos está a aumentar

Nas últimas 24 horas, Portugal dá conta de mais 694 novos casos de covid-19 e cinco mortes associados à doença. Segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) publicado esta sexta-feira, o país soma 826.327 infeções por SARS-coV-2 e 16.904 mortes desde o início da pandemia.

Como é habitual, às segundas, terças e sextas-feiras é divulgado o índice de transmissibilidade. Portugal manteve o R(t) em 1,02 no território continental, porém registou um aumento ligeiro de 1,01 para 1,02 a nível nacional.

Já o rácio de incidência de novos casos em proporção da população está agora nos 63,8 casos por 100 mil habitantes no continente e 65,7 casos em Portugal. O número de novos contágios continua significativamente abaixo do valor que poderá obrigar o Governo a rever as medidas de desconfinamento a tomar.

O número de internados nos cuidados intensivos continua a aumentar pelo terceiro dia consecutivo. Agora, estão 128 internados, mais seis do que ontem. Já o valor geral de internamentos diminuiu, estando 486 pessoas com covid-19 nos hospitais portugueses, menos nove do que na quinta-feira.

Dos 694 novos casos registados, 234 foram diagnosticados na região de Lisboa e Vale do Tejo, 220 no Norte, 73 no Algarve, 69 no Centro, 37 no Alentejo. Já nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, registaram-se 36 e 25 novas infeções respetivamente.

As cinco mortes ocorridas nas últimas 24 horas registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo e Norte, dois óbitos cada região, e ainda no Algarve mais uma.

O boletim da DGS também evidencia uma subida do número de casos ativos, pela primeira vez desde 1 de fevereiro com 25.900, mais 61 em relação a quinta-feira.

Mais 628 pessoas conseguiram recuperar da covid-19, contabilizando um total de 783.523 recuperados desde o início da pandemia.

Neste momento, as autoridades de saúde estão a vigiar 16.872 contactos, mais 690 nas últimas 24 horas.

Consulte aqui o boletim na íntegra