Marcelo envia condolências à Rainha Isabel II

Marcelo Rebelo de Sousa enviou, esta sexta-feira, uma mensagem de condolências à Rainha Isabel II, pela morte do príncipe Filipe, seu marido.

“Foi com profunda consternação e sincero pesar que tomei conhecimento do falecimento de Sua Alteza Real o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo, marido de Vossa Majestade. Neste momento de luto e de dor, apresento a Vossa Majestade e a toda a Família Real, em nome do Povo português e no meu próprio, os meus sinceros pêsames, transmitindo os meus profundos sentimentos pela incomensurável perda sofrida”, lê-se numa mensagem publicada no site oficial da Presidência da República.

O duque de Edimburgo, príncipe consorte da Rainha Isabel II, morreu hoje aos 99 anos.