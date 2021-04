Jovem de 19 anos detido por agredir dois polícias em Bragança. Agentes tiveram de receber tratamento hospitalar

Um jovem, de 19 anos, foi detido na madrugada desta sexta-feira, por ter agredido dois polícias, em Bragança.

De acordo com um comunicado do Comando Distrital de Bragança da PSP, o indivíduo foi detido “na sequência de uma desordem na via pública”, por volta das 00h00, em que intervieram os polícias para “tentar cessar” uma rixa e “identificar os intervenientes”.

“O suspeito reagiu violentamente contra os agentes policiais, ameaçou-os verbalmente e agrediu-os, ferindo-os, com necessidade de receberem tratamento hospitalar”, informa a força de segurança.

Para concretizar a detenção e imobilizar o suspeito, “os agentes policiais tiveram necessidade de fazer uso de meios coercivos de baixa potencialidade letal”.

Segundo a PSP, “durante o transporte e permanência nas instalações policiais, o suspeito manteve sempre uma atitude agressiva, ameaçadora e desrespeitadora para com os agentes policiais”.

O jovem está indiciado pela prática de crimes contra a autoridade pública e começou hoje a responder no tribunal de Bragança em julgamento sumário, que ainda não foi concluído.