Morreu o rapper DMX

O rapper e ator DMX morreu, esta sexta-feira, aos 50 anos.

A notícia foi confirmada pela família do artista, cujo nome verdadeiro é Earl Simmons, que concordou em desligar as máquinas que o mantinham vivo, após não ter sido identificada qualquer atividade cerebral na sequência de um ataque cardíaco que terá sido desencadeado por uma overdose, no dia 2 de abril.

“Estamos profundamente tristes ao anunciar hoje que o nosso ente querido, DMX, nome de nascimento Earl Simmons, faleceu aos 50 anos de idade no Hospital White Plains com a família ao seu lado após ter sido ligado a um aparelho de suporte de vida nos últimos dias”, lê-se na declaração da família.

“Earl foi um guerreiro que lutou até o fim. Ele amava a sua família com todo o coração”, acrescenta.

DMX nasceu a 18 de dezembro de 1970 em Mount Vernon, a norte da cidade de Nova Iorque. Fez carreira na música e entrou em vários filmes, tendo atingido o sucesso no fim dos anos 1990 e início de 2000.

Ao longo da sua carreira, o rapper teve vários problemas com a justiça, com acusações de posse de drogas, crueldade com os animais, condução perigosa ou falta de pagamento da pensão aos filhos.