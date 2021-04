O dia em que o rato pariu uma montanha

Nos mais de oito séculos da História de Portugal, nunca houve dia mais negro para a Justiça portuguesa do que esta sexta-feira.

Veja-se pelo prisma que se quiser.

Afinal, o ex-primeiro-ministro que foi detido à chegada ao aeroporto de Lisboa, que esteve preso preventivamente durante meses e que esteve mais uns quantos meses em prisão domiciliária vai a julgamento responder apenas por ter recebido dinheiro de um amigo.

Nada de corrupção – por falta de prova ou prescrição.

Todos os demais arguidos, incluindo o todo-poderoso Ricardo Salgado (com três crimes de abuso de confiança) e Armando Vara (um crime de branqueamento), respiraram também de alívio.

O ex-primeiro-ministro, tudo resumido e concatenado, foi pronunciado apenas por crimes de branqueamento e outros crimes menores (dos 31 que lhe eram imputados, incluindo os de corrupção).

E vai a julgamento responder por factos ilícitos que nada têm a ver com o que levou à sua detenção e à sua prisão preventiva.

A decisão é do juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) Ivo Rosa. Que deu um arraso sem precedentes em todo o trabalho de investigação e da acusação realizado pela equipa do Ministério Público liderada por Rosário Teixeira e da Autoridade Tributária, por Paulo Silva.

E ainda aproveitou para mandar extrair certidão e remeter à Procuradoria-Geral da República para abertura do respetivo inquérito-crime à forma como o processo conhecido por Operação Marquês foi distribuído – por sorteio manual e sem a presença de um juiz.

Por este prisma, como foi possível o MP ter ordenado a detenção de José Sócrates e como foi possível o juiz Carlos Alexandre ter ordenado a sua prisão preventiva?

Por isso, a decisão de Ivo Rosa é a consagração, ela própria, do estado de falência a que chegou a Justiça.

Porque é o descrédito total para o Ministério Público, para o Tribunal Central de Instrução Criminal, para o sistema de distribuição (e alegado sorteio) de processos pelos juízes, pela impunidade generalizada dos políticos e dos poderosos ou de quem beneficia de poder contar com o apoio de advogados que sabem jogar com as leis processuais, criminais e civis e deitar mão de manobras dilatórias para garantir a absolvição dos seus constituintes por prescrições e outros institutos legais afins.

