Aline Beuvink :"Louçã fez pouco de milhões de vítimas"

Aline de Beuvink confessa que ficou ‘perplexa’ por Francisco Louçã ter levado para a televisão um discurso que fez há quase dois anos. A deputada municipal do PPM diz que o líder do BE foi ‘desleal’ e arrasa a esquerda.

Fez uma intervenção na Assembleia Municipal sobre as vítimas do Estalinismo que foi muito comentada depois de Francisco Louçã a ter criticado na televisão. Em que contexto foi feito esse discurso?

Foi muito simples. O PSD propôs na Assembleia Municipal de Lisboa que os crimes do nazismo fossem equiparados ao comunismo na sequência de uma decisão do Parlamento Europeu no mesmo sentido. Obviamente, votei a favor. Podia ter falado de vários crimes do comunismo, mas escolhi um em particular que diz respeito ao Holodomor. O genocídio propositado feito por Estaline na Ucrânia, nos anos 30. Quando eu começo a falar nisto toda a ala da extrema-esquerda, principalmente o Partido Comunista, começou a rir à gargalhada. Isso não se ouve no vídeo, que circulou nas redes sociais, e talvez por isso não se entenda a minha exaltação.

Foi uma reação à postura dos deputados de esquerda?

Começaram a fazer pouco. É uma falta de respeito e principalmente falta de respeito em relação às vítimas. Se eles não acreditam é com eles, é ignorância pura, mas não podem fazer pouco de um momento histórico tão dramático. Não têm esse direito. E foi por causa da reação da extrema-esquerda que eu me exaltei.

Estamos a falar de uma intervenção feita há quase dois anos...

Exato. Em novembro de 2019. Imagine a minha perplexidade quando me telefonaram a dizer: ‘O [Francisco] Louçã está a falar de ti na televisão [no comentário semanal, na SIC]’. Eu disse: ‘A falar de mim porquê? Com tanto assunto que existe atualmente…’. Não entendo qual é o problema do Louçã em ir buscar este assunto. É um assunto que não está na ordem do dia. O Holodomor é lembrado no penúltimo domingo de novembro. Por isso é que também falei nisso naquele discurso. O vídeo é de novembro de 2019 e houve uma deputada federal brasileira [Carla Zambelli] que em janeiro de 2020 fez uma versão do meu vídeo e pôs a circular. Ele vai buscar esse vídeo a troco de quê?

Francisco Louçã disse que quis desmascarar uma mentira...

Ele ridiculariza-me a mim, mas o problema é que ele ridicularizou e fez pouco de milhões de vítimas. É claro que no fim de semana seguinte, depois de várias pessoas falarem no assunto, ele viu-se na obrigação de dizer que houve realmente crimes. Mas em tudo há um lado positivo. Este episódio, triste e infeliz, teve uma vantagem porque finalmente está a falar-se sobre determinados momentos históricos. É importante dar a conhecer a mais gente o que foi o Holodomor. A própria embaixadora da Ucrânia aproveitou para, em dois artigos publicados na comunicação social, voltar a falar do que foi o Holodomor e dar a conhecer a mais gente este momento histórico dramático.

A frase polémica do seu discurso é quando diz que é por causa desse período negro que nasce o mito com um fundo de que os comunistas comiam crianças. Há um fundo de verdade na história que os comunistas comiam crianças?

Essa é a frase que gerou esta polémica, mas penso que uma pessoa que saiba minimamente português compreende que em momento algum eu disse que os comunistas comiam crianças. Nunca disse isso e seria estúpido se o dissesse. O que disse foi que há esse mito. Durante muito tempo houve pessoas que acreditaram nisso.

Leia a entrevista na íntegra na edição impressa do jornal. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.