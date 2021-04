José Fragata: "A máquina do Estado é trituradora"

A pandemia pôs os hospitais à prova, deram o que puderam, mas uma reforma já era imperativa, defende José Fragata. Ao fim de 44 anos de serviço público de saúde, o cirurgião que impulsionou a transplantação pulmonar e colocou o primeiro coração artificial no país confessa que é com desilusão que se sente a chegar ao fim da carreira no SNS: ‘Foi uma carreira feliz, mas sinto que podia ter sido muito melhor se nos tivessem apoiado’, desabafa.

Soube-se esta semana que os transplantes diminuíram 21% em 2020, para o número mais baixo desde 2012. São os impactos laterais da pandemia a vir à tona?

A ficar mais visíveis. Em todas as crises, e na crise financeira de 2009 foi também assim, a atividade de transplantação caiu 30%. É uma área muito sensível a qualquer perturbação nos serviços de saúde. E uma situação como esta cria uma enorme perturbação, os cuidados intensivos estiveram assoberbados, as pessoas ficaram menos disponíveis para as restantes atividades.

Falamos ainda assim de menos 185 transplantes. São vidas suspensas?

Podem ser vidas perdidas e sabemos que morreram mais pessoas à espera de transplante. Quem espera por um transplante tem um risco intrínseco de mortalidade se não chegar o órgão a tempo. A transplantação é uma oportunidade de vida irrepetível.

A resposta à pandemia levou o sistema de saúde a reorganizar-se. Agora, passado um ano, parece-lhe que em algum momento teria sido possível gerir de outra forma os efeitos nas outras áreas?

Tenho opiniões que são conhecidas sobre os males do sistema de saúde português mas, como ponto prévio, creio que não se pode esperar de nenhum Governo que possa responder a uma crise destas pensando em todas as áreas, pelo menos no imediato. Se calhar devia, mas não pode e não sei se podemos pedir contas a um Governo pela redução de atividade de transplantação. Foram cometidos erros, já havia defeitos, mas mesmo assim o sistema foi respondendo como pôde. Não penso que tenhamos feito má figura. Gostaria que tivéssemos feito mais, claro, mas a realidade é que todos os serviços foram duramente afetados para se responder à covid-19: reduziram a sua atividade em 40%, 50%; os testes de diagnóstico bronco-pulmonares foram suspensos por razões de segurança, muitas unidades receberam ordens do Ministério para fazer casos urgentes. Nós em Santa Marta mantivemo-nos muito ativos porque fomos uma unidade não-covid no centro hospitalar. Ainda conseguimos fazer 33 transplantes de pulmão, em 2019 foram 39. Só recusámos três dadores, numa altura em que tivemos um surto.

Como estão a chegar os doentes aos hospitais?

Veem-se casos piores. Os doentes torácicos aparecem com infeções da pleura por pneumonias que não foram tratadas. Os doentes de oncologia que não foram diagnosticados nos últimos meses e estão a chegar mais tarde com menor janela terapêutica, em fase mais avançada da doença.

Tumores que já não se viam?

Sim, coisas que já não estávamos a habituados a ver. Não vale a pena escamotear as palavras. Sem que isso seja culpa de ninguém em particular, deixámos avançar a doença mais do que era habitual. Uns doentes morreram, e por isso a mortalidade aumentou e temos um excesso de mortalidade que não é justificável só pela covid e, as pessoas retraíram-se de ir aos hospitais. As pessoas têm medo, são muito sensíveis a tudo o que se diz, como se diz. Não imagina a quantidade de pessoas que me ligam a perguntar se podem tomar a vacina, aquela vacina. Mesmo à beira de fazer a vacina estão a ligar com medo. Tenho de dizer: ‘Vacine-se’. Houve uma comunicação excessiva, nem sempre adequada.

Que erros aponta?

Acho que o erro maior do Governo não foi na pandemia, vai ser na recuperação. Na pandemia, a DGS, o Ministério da Saúde e o primeiro-ministro tiveram de lidar com uma realidade emergente. Claro que houve erros, o que se passou no Natal foi escandaloso. Foi transmitida uma falsa sensação de segurança à população. E isso é crítico, mesmo agora. O caminho para a solução da pandemia será a vacinação, em que infelizmente também por responsabilidade europeia temos estado bastante aquém, mas a disciplina de mantermos os cuidados à medida que retomamos a atividade.

Vê-o acontecer?

Ainda esta semana vi perto do hospital esplanadas cheias de gente. Tem de haver sensibilização. Nunca foi tão importante este equilíbrio, sendo certo que não podemos esperar mais para retomar a atividade. Estamos perante uma crise social gravíssima. Temos de perceber que para mantermos a atividade teremos de ser ultra rigorosos no cumprimento do distanciamento e medidas de proteção e ao mesmo tempo mexer-nos e avançar com a vacinação. Independentemente destas questões folclóricas da AstraZeneca – o Reino Unido vacinou-se com a vacina da AstraZeneca e tem 30% da população vacinada – o que vejo como maior problema na vacinação é a iniquidade entre o mundo pobre e o mundo rico. O mundo rico está convencido que fica imune vacinando-se... Sem ser virologista, se isto continua assim, podemos estar a criar laboratórios de variantes. Todos os países deviam estar focados em arranjar vacinas para todos já. Percebo que se queiram servir primeiro, mas é uma visão curta.

Leia a entrevista na íntegra na edição impressa do jornal. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.