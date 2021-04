Covid-19 já fez mais de 2.9 milhões de vítimais mortais em todo o mundo

Desde o início da pandemia, a covid-19 já fez pelo menos 2.917.316 vítimas mortais em todo o mundo. O relatório divulgado este sábado pela agência France Presse (AFP) revela ainda que já foram confirmados mais de 134.648.510 casos de infeção.

Os países que recentemente registaram o maior número de novas mortes foram o Brasil, com 3.693 novos óbitos, os Estados Unidos, com 931 e o México, 874.

Quando olhamos para os números desde o início da pandemia, os Estados Unidos são o país mais afetado em mortes e casos, com 561.074 mortes e 31.085.251 casos. Segue-se o Brasil, com 348.718 mortes e 13.373.174 casos, o México com 207.020 mortes e 2.272.064 casos, a Índia com 168.436 mortes e 13.205.926 casos, e o Reino Unido com 127.040 mortes e 4.365.461 casos.

Mas é a República Checa o país que apresenta o maior número de mortes em relação à população, com 259 mortes por 100.000 habitantes.