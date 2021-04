Norte é a região com mais novos casos nas últimas 24 horas. Internamentos descem

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 601 novos casos de covid-19 e seis óbitos associados à doença. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este sábado, o país soma agora um total acumulado de 826.298 infetados, dos quais 16.910 não resistiram.

O Norte é a região onde se registaram mais novos casos, com 216 casos de infeção. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 153, o Centro, com 64, o Algarve, com 59, e o Alentejo, com 16 novos casos. No arquipélago dos Açores há mais 75 infetados, e no da Madeira mais 18.

As seis mortes registadas este sábado ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (3), Norte (2) e Centro (1). Alentejo, Algarve e ilhas não reportaram qualquer óbito por covid-19.

O número de internados desceu e há agora 466 doentes com covid-19 nos hospitais portugueses, menos 20 do que ontem. Destes, 119, menos nove, estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

Por outro lado, mais 685 pessoas venceram a doença, elevando para 784.208 o número de recuperados desde o início da pandemia.

Há agora 25.810 casos ativos, menos 90 do que ontem, e as autoridades têm sob vigilância 17.407 contactos.

Os dados sobre a incidência e o índice de transmissibilidade R(t) não sofreram qualquer atualização, mantendo o boletim os dados de dia 8 de abril, altura em que a incidência nacional era de 65,7 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e o R(t) de 1,02.

Quando considerado apenas o território continental, estes valores eram de 63,8 casos por 100 mil habitantes e R(t) de 1,02.