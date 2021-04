FC Porto vence Tondela e pressiona Sporting

O FC Porto venceu, este sábado, o Tondela, por 0-2, em casa dos auriverdes.

Os dragões inauguraram o marcador aos 19 minutos, depois de um golo de Toni Martínez. O resultado ficou fechado já na segunda parte, quando, aos 83 minutos, Taremi fez o 2-0.

Com este resultado, o FC Porto, segundo classificado da I Liga, soma 60 pontos e fica a cinco do líder Sporting, que irá receber o Famalicão este domingo. Já o Tondela permanece com 28 pontos e divide o 10.º lugar com Gil Vicente e Rio Ave.