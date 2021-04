Benfica aplica 'chapa 5' ao Paços de Ferreira

O Benfica goleou, este sábado, o Paços de Ferreira, por 0-5, na Mata Real, em jogo a contar para a 26.ª jornada da I Liga.

A equipa da casa ficou sem Eustáquio aos 22 minutos, após expulsão.

Diogo Gonçalves colocou o Benfica em vantagem com um golo aos 38 minutos e poucos minutos depois, aos 45’, Rafa fez o segundo dos encarnados.

Já em cima do intervalo (45’+8), Haris Seferovic assinou o terceiro golo da equipa de Jorge Jesus em Paços de Ferreira.

Mas o resultado na Mata Real não ficava por aqui e, na segunda parte, aos 78 minutos, o suíço bisou fazendo o 4-0.

Aos 89 minutos, Darwin Núnez marcou o quinto golo da noite, após uma assistência de Seferovic.

O Benfica arrecada assim três pontos e mantém a distância pontual do rival FC Porto, que está no segundo lugar com mais três pontos.