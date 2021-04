Doze mulheres e 35 homens mortos com bebidas alcoólicas adulteradas na República Dominicana

Segundo um relatório preliminar do governo, houve um pico de intoxicações durante a semana santa.

Doze mulheres e 35 homens morreram, nos últimos dias, na República Dominicana, devido a consumo de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. Os dados foram divulgados, no sábado, pelo Ministério da Saúde Pública do país.

As autoridades domicanas estão a realizar inspeções e a encerrar instalações onde são efetuados ou vendidos estes produtos e instaram a população a não consumir esse tipo de bebidas e todas as que não possuam registo sanitário emitido pelo Ministério da Saúde.