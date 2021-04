O autor do crime, um homem de 35 anos, confessou o local onde ocultou o cadáver.

Um jovem de 26 anos, dado como desaparecido há vários dias, foi encontrado morto dentro de um poço, em Pardilhó, no concelho de Estarreja.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Aveiro afirmou, este domingo, à agência Lusa, que o corpo foi encontrado no sábado e que o autor do crime, um homem de 35 anos, confessou o local onde ocultou o cadáver.