Homem de 56 anos morre enquanto caminhava numa praia de Torres Vedras

Um homem de 56 anos morreu, este domingo, após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória enquanto caminhava na praia das Conchas, no concelho de Torres Vedras, anunciou a Polícia Marítima.

"O alerta foi recebido pelas 10h40, através dos Bombeiros Voluntários de Torres Vedras que já se encontravam no local, a informar da presença de uma pessoa inanimada na praia das Conchas, tendo sido de imediato ativado para o local o piquete do Comando-local da Polícia Marítima de Peniche", lê-se num comunicado.

Antes da chegada do piquete ao local, os Bombeiros "já tinham iniciado as manobras de reanimação, mas sem sucesso, tendo a vítima acabado por falecer." O óbito foi declarado no local pelo Delegado de Saúde.