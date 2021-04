No 'ringue' das redes sociais é a TVI quem ganha combate de domingo à noite

All Together Now é o progama de domingo à noite mais comentado na net.

As televisões portuguesas apostam tudo no horário de domingo à noite e os concursos parecem ser o formato de eleição da RTP, da SIC e da TVI.

Mas a conquista da popularidade não se faz só de audiências, as redes sociais são também um indicador importante, e quando o combate se passa nesse ringue é All Together Now, na TVI, quem leva a melhor, contra The Voice Kids, na RTP, e Hell’s Kitchen, na SIC.

Segundo o serviço Social Media Explorer da MediaMonitor, o programa All Together Now, apresentado por Cristina Ferreira, foi mencionado mais de quatro mil vezes no Twitter, Instagram, Facebook e em blogs, entre os dias 14 de Março e 4 de Abril. Já The Voice Kids ficou-se pelas 3.768 menções e Hell’s Kitchen gerou 2.769 referências.

Por outro lado, o programa apresentado pelo chef Ljubomir Stanisic conseguiu o feito de reunir o maior número de referência num único dia, com 634 menções registadas a 15 de março.

O Social Media Explorer da MediaMonitor revela ainda que os domingos e as segundas-feiras são os dias que geram maior número de referências aos programas em causa.