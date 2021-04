Ajuntamento de 100 pessoas na Amadora termina com troca de tiros com a polícia

Os autores dos disparos colocaram-se "em fuga para o interior do bairro", pelo que não foi possível proceder à sua identificação.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) colocou fim, na madrugada de domingo, a uma festa com mais de 100 pessoas no bairro da Cova da Moura, na Amadora. Face às ordens, um grupo "promoveu alguns disparos contra a polícia" ao afastar-se do local.

Os agentes deslocaram-se ao local após a PSP ter recebido várias denúncias, sobretudo devido ao ruído. “Estavam num contexto de festa e, por causa das normas da covid-19, fomos ao local no sentido de a fazer cessar”, referiu fonte da PSP à agência Lusa. O grupo era de "uma centena de pessoas na rua".

A maioria das pessoas acatou as ordens e dispersou, mas "houve um pequeno grupo que ao se afastar promoveu alguns disparos contra a polícia", ao que a PSP respondeu.

Os autores dos disparos colocaram-se "em fuga para o interior do bairro", pelo que não foi possível proceder à sua identificação.