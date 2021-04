Número de novos casos desce, mas RT e incidência sobem

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 271 casos do novo coronavírus e dois óbitos, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta segunda-feira. Apesar de o número de novos casos ter descido – menos 295 do que ontem –, o rácio de transmissibilidade (RT) e a incidência subiram.

O Norte é a região com mais novos casos registados: mais 70. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 60, o Alentejo com 52, o Algarve com 21 e o Centro com 18. Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores há 27 e 23 novas infeções, respetivamente.