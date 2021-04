Trabalhador morre soterrado em vala após derrocada em Barcelos

Quatro horas depois do incidente, o corpo "continuava sem ser resgatado".

Um trabalhador morreu soterrado, esta segunda-feira à tarde, na sequência de uma derrocada de terras em Negreiros, freguesia de Barcelos.

O alerta, dado às 15h55, referia que o funcionário das Águas de Barcelos estava com colegas a abrir uma vala na Estrada Nacional 206, quando foi surpreendido com o desprendimento das terras, ficando soterrado, sem ser possível precisar a profundidade do buraco, explicou uma fonte à agência Lusa.

Quatro horas depois do incidente, o corpo "continuava sem ser resgatado", disse a mesma fonte.

No local estão os Bombeiros Voluntários de Viatodos, a Cruz Vermelha de Macieira de Rates e a VMER de Famalicão.