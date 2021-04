Foram encontrados 125 casos positivos de covid-19 em mais de 110 mil testes realizados nas escolas

Foram detetados 125 casos positivos de covid-19 em mais de 110 mil testes realizados nas escolas durante a semana passada, indica o balanço divulgado pelo Ministério da Educação, esta segunda-feira.

No total, foram rastreados mais de 110 mil professores e funcionários de todas as escolas dos 2.º e 3.º ciclos do setor público e privado, que voltaram ao ensino presencial na segunda-feira passada, e também daquelas do pré-escolar e 1.º ciclo em concelhos com mais de 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Os 125 casos encontrados representam uma taxa de positividade de 0,1%, salientou o Ministério da Educação, um resultado idêntico ao registado nos estabelecimentos escolares das zonas de maior risco que reabriram primeiro, ainda no mês de março.

Para esta tutela, os resultados demonstram como as escolas “se têm afiançado como lugares seguros”.

De realçar que no rastreio realizado na reabertura do pré-escolar e do 1.º ciclo, a taxa de positividade também foi inferior a 0,1%, com 80 contágios entre mais de 82 mil testes.

"Paralelamente a esta testagem massiva em ambiente escolar, são feitos os testes regulares de saúde pública, nomeadamente aquando da deteção de casos positivos, procurando identificar-se e quebrar-se cadeias de transmissão, dentro e fora dos portões das escolas", explicou o ministério no comunicado.

A partir da próxima segunda-feira, se as escolas secundárias reabrirem tal como previsto pelo plano de desconfinamento do Governo, haverá também um “primeiro varrimento”, como designou o ministro Tiago Brandão Rodrigues, com a testagem de todos os professores, funcionários e, desta vez, também alunos.

As escolas de 2º.e 3º. ciclos que pertencem aos concelhos de maior risco irão repetir o teste também na próxima semana.