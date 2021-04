Tiroteio atinge várias pessoas numa escola norte-americana no estado do Tennessee

Várias pessoas ficaram feridas, incluindo um polícia, durante um tiroteio, esta segunda-feira, numa escola em Knoxville, no estado do Tennessee, Estados Unidos.

"Foram reportadas várias vítimas de tiros, incluindo um agente da KPD [polícia de Knoxville]. A investigação está em curso neste momento. Por favor, evitem a área", pediu o Departamento da Polícia de Knoxville na rede social Twitter aos habitantes da cidade que se situa no sul dos EUA.

O tiroteio aconteceu na escola secundária Austin-East Magnet. Não se sabe mais pormenores sobre o estado das vítimas nem a identidade do atirador. Apenas há a certeza de que os alunos que não estiveram envolvidos no tiroteio foram retirados na escolas, que foi encerrada, e já estão com as suas famílias, afirmou o responsável pelas escolas no condado de Knox, Bom Thomas, citado pela agência AP.

Neste momento, as autoridades policiais estão a recolher informações sobre o recente incidente. As escolas têm sido alvo de tiroteios desde o massacre em Columbine, no estado do Colorado, em abril de 1999.