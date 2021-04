Efemérides de 13 de Abril

1964. O ator norte-americano Sidney Poitier (n.1927) foi há 57 anos o primeiro negro distinguido com o Óscar de melhor ator, pelo desempenho em Lillies of the Field , de Ralph Nelson (1916-87).

1598 Henrique IV de França (1553-1610, a reinar desde 1589) assinou há 423 anos o Édito de Nantes, permitindo a liberdade de culto aos protestantes, no país.

1742 Estreou-se há 279 anos, apropriadamente na época da Páscoa, O Messias, oratório sacro que constituiu uma das obras mais famosas de Händel (1685- 1759), em Dublin, Irlanda.

1831 D. Pedro I do Brasil (e iV de Portugal) assinou há 190 anos a sua abdicação naquele país e partiu para o exílio, em Portugal

1846 Foi inaugurado há 175 anos o Teatro Nacional de D. Maria II, em Lisboa, criado pelo político, escritor e dramaturdo romântico Almeida Garrett (1797-1854), durante as comemorações do 27.º aniversário da Rainha Maria II (1819-53, a reinar desde 1834).

1870 Foi fundado há 151 anos (e aberto em Fevereiro de 72) o Metropolitan Museum, Nova Iorque, The Met, o museu hoje em dia mais visitado de todo o Planeta.

1987 Foi assinado há 34 anos, em Pequim, o acordo para a transferência da soberania de Macau para a China, negociada pelo Governo de Cavaco Silva, e concretizada como ali previsto em Dezembro de 1999 (já com Guterres).

2003 O genoma humano foi descodificado a 99,99%, e cientistas de seis países apresentaram há 18 anos a descoberta da sequência a que chamaram o livro da vida.

2011 Foram detidos há 10 anos o ex-Presidente egípcio Hosni Mubarak e dois dos seus filhos, no âmbito de uma revolução árabe entretanto completamente regredida (Mubarak não voltou ao poder, mas sim os militares).

2018 O Parlamento aprovou um diploma há 3 anos, com as bancadas do PS (a maioria a favor) e do PSD (a maioria contra), um diploma que permite a mudança de género a partir dos 16 anos, com a abstenção dos comunistas e o voto contra da Direita.

2019 A americana Scaled Composites Stratolaunch, que pretende ser a maior plataforma de lançamento de aeronaves do mundo por envergadura, desenvolvida pela Scaled Composes, fez há 2 anos seu voo inaugural.

2020 O governador de NY, Andrew Cuomo, afirmou há 1 ano acreditar que o pior tinha já acontecido no seu território quanto à actual Pandemia de Covid 19, que fustigou sem luta contrária especialmente os EUA na época do anterior Presidente Trump.