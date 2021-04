Vacinas anti-Covid

Li algures na Imprensa que deveríamos pedir para ser vacinados, ou manifestar claramente essa intenção.

No entanto, tudo parece impossível. No telefone da DG de Saúde que segundo a Internet é dedicado ao assunto, não sabem de nada, e apenas dão um e-mail para escrevermos, com ar pouco convicto. O e-mail não tem qualquer resposta, apesar de o pedir expressamente. O centro de Saúde (o meu é o de Sete Rios) simplesmente não atende o telefone (deve estar assoberbado de chamadas), embora a minha médica que ali tenho me tenha informado de que não têm nada a ver com o assunto, apesar de terem enviado as listas dos que lá estão inscritos para a DGS.

E assim, temos mais um problema, para além dos outros, sobejamente conhecidos através da Imprensa. O que fazer?

Se for só esperar, como concluir que uma convocatória é verdadeira, depois de sabermos que são feitas algumas falsas?