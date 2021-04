Número de casos de covid-19 em crianças está a aumentar

Segundo a Direção-Geral da Saúde, há uma tendência crescente de casos no grupo etário dos 0 aos 9 anos, algo que, para o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, está relacionado com a abertura das escolas.

Realizou-se, esta terça-feira, uma nova reunião do Governo com especialistas do Infarmed. Segundo a Direção-Geral da Saúde, há uma tendência crescente de casos no grupo etário dos 0 aos 9 anos, algo que, para o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, está relacionado com a abertura das escolas. Destaca-se ainda a "tendência de decréscimo nas hospitalizações e mortalidade". No entanto, os casos podem duplicar em 30 dias e todo o país ficar na "zona laranja", com 120 novos casos por 100 mil habitantes. Vacinação já terá prevenido 78 a 140 mortes.

DGS: Incidência moderada, tendência crescente e 636 mil portugueses em concelhos com maior risco

André Peralta Santos, diretor dos serviços de informação e análise da Direção Geral da Saúde, deu início à reunião. O país continua numa situação de incidência moderada, com uma incidência cumulativa a 14 dias de 71 casos por 100 mil habitantes, com uma tendência que de subida de infeções que a DGS classifica como ligeira.

Algarve e Alentejo com maior tendência de aumento de casos. São 22 os concelhos acima do limiar de 120 casos por 100 mil habitantes, o patamar de risco elevado definido pelos especialistas e adoptado pelo Governo para monitorização do desconfinamento. Nestes concelhos vivem 636 mil portugueses, indicou Peralta Santos.

Casos aumentam em crianças em especial em Lisboa e Vale do Tejo e Grande Porto

Segundo a análise da DGS, começa a verificar-se um aumento de casos nas diferentes faixas etárias, com excepção dos maiores de 80. Peralta Santos destacou a tendência crescente no grupo etário dos 0 aos 9, destancando que é mais intenso em Lisboa e Vale do Tejo e no grande Porto. "Já se começa a esboçar um aumento na população dos 25 aos 50 e 55, o que traduz população ativa", salientou.

Pela primeira vez foi apresentado nestas reuniões do Infarmed um gráfico com a situação nos lares, onde há atualmente 121 casos de covid-19 ativos. Em fevereiro, chegaram a ser mais de 12 mil casos ativos nos lares, balanço noticiado na altura pelo i.

Testagem aumentou na semana após a Páscoa

A testagem segue um padrão em que concelhos com maior incidência têm maior testagem, disse André Peralta Santos, salientando o aumento da testagem da semana da Páscoa para a anterior. Na maioria do país a taxa de positividade está abaixo de 4%, a linha vermelha definida pelos peritos a partir das recomendações internacionais sobre este indicador, havendo concelhos esporádicos onde é superior.

"Com o intensificar da procura de vírus na comunidade há um aumento da incidência e o que se espera é que esta procura depois se traduza numa diminuição da incidência", disse ainda Peralta Santos, dando o exemplo de alguns concelhos com incidência mais elevada nas últimas semanas.

"Mantém-se tendência de decréscimo nas hospitalizações e mortalidade"

Como mensagens finais, Peralta Santos salientou a inversão da tendência de descida de casos, nomeadamente nos mais novos, sublinhando que se mantém nos maiores de 80. "Mantém-se tendência de decréscimo nas hospitalizações e mortalidade", indicou também o responsável da DGS, não fazendo considerações sobre uma avaliação da segunda etapa de desconfinamento ou sobre a próxima, que o Governo decidirá esta semana.

INSA: RT de 1,09 no último dia com dados. Casos podem duplicar em 30 dias, tempo está a encurtar

Baltazar Nunes, responsável pela análise epidemiológico no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, começa a apresentar o ponto de situação com a confirmação de que o país está numa "inversão da tendência", tendo entrado numa fase de crescimento de casos Na última reunião do Infarmed há três semanas o país estava com um RT de 0,9. Atualmente, na média dos últimos cinco dias, situou-se em 0,05, sendo no último dia da análise 1,09. O tempo de duplicação de casos é estimado em 35 dias. Na última reunião, a tendência era que num mês os casos baixassem para metade, portanto o cenário mudou diametralmente.

País pode levar duas semanas a um mês a ficar todo na zona laranja - 120 casos por 100 mil habitantes

Tendo em conta a atual taxa de crescimento de casos, o INSA calcula que dentro de duas semanas a um mês o país possa chegar todo ao limiar de 120 casos por 100 mil habitantes. Atualmente, apenas o Algarve está acima deste patamar. "Todas as regiões estão com Rt cima de 1, excepto Lisboa e Vale do Tejo, onde é de 0,99, pelo que o expectável é que todas possam chegar ao patamar de 120 casos por 100 mil habitantes dentro 15 dias a um mês", disse Baltazar Nunes.

INSA liga a abertura das escolas a aumento de casos nas crianças

Baltazar Nunes apresentou uma comparação entre a incidência por faixa etária após a abertura nas escolas no início do ano letivo e agora neste início do desconfinamento. Na altura, a abertura das escolas intensificou um aumento da incidência de novos casos que já se verificava desde o verão. Agora, o INSA associa a abertura das escolas a inversão de tendência de descida de casos nesta faixas etárias, desde logo crianças com menos de seis anos e mais recentemente nas crianças mais velhas.

Vacinação já terá prevenido 78 a 140 mortes