Hank Azaria pede desculpa por ter dado voz a Apu nos Simpsons

Hank Azaria foi durante décadas a pessoa responsável por dar vida à personagem Apu Nahasapeemapetilon, um imigrante indiano que possui uma loja de conveniência em Springfield. Agora, mais de um ano após ter deixado de dar voz a várias personagens não caucasianas na série 'Os Simpsons', o ator pede desculpa por "ter criado e participado" na apropriação cultural.

"Eu peço imensa desculpa", disse Azaria, no podcast 'Armchair Expert', apresentado pelo ator Dax Shepard e pela atriz indiana Monica Padman. "É importante. Peço desculpas da minha parte por ter criado e participado nisso. Parte de mim sente que preciso de ir a cada indiano neste país e pedir desculpas pessoalmente. E, às vezes, eu faço-o", continuou.

O ator deixou de fazer a personagem Apu, em janeiro de 2020, após a estreia do documentário 'The Problem With Apu' [O problema com Apu], que mostra os problemas de pessoas indianas ou de ascendência indiana, residentes dos Estados Unidos da América, em relação à personagem.

Na altura, Azaria deixou também as personagens Lou, Carl Carson e Bumblebee Man, todas afro-americanas. A decisão do ator levou a uma reforma na série e agora todas as personagens não brancas não são interpretadas por pessoas caucasianas.