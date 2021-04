Número de internamentos por covid-19 desce e atinge valor registado em setembro

Nas últimas 24 horas, Portugal registou 408 casos de covid-19 e cinco mortes, segundo o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira. Agora, o país acumula no total 828.173 contágios confirmados e 16.923 mortes desde o início da pandemia.

Depois de uma ligeira subida, o número de internamentos desceu e há agora 459 pessoas nos hospitais portugueses, das quais 118 estão internados nos cuidados intensivos (mais um do que ontem). O valor de internamentos hoje registado é o mais baixo desde 13 de setembro, quando se contabilizaram 452 doentes.

Pelo segundo dia consecutivo, o Norte volta a ser a região com mais casos de infeção registados, com mais 153. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 137, Centro com 48, Alentejo com 24 e Algarve com 13. Já as regiões autónomas dos Açores e da Madeira contabilizaram 24 e 9 novos casos, respetivamente.

Em relação ao número de mortes, o valor aumentou tanto face a ontem como em relação a terça-feira passada, dias nos quais se registaram dois óbitos. As cinco mortes registadas no boletim de hoje ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (3), no Norte (uma) e no Centro (também uma).

O boletim da DGS também dá conta de que mais 746 pessoas conseguiram recuperar da doença, aumentando o total de recuperados desde o início da pandemia para os 785.809. Portugal tem agora 25.441 casos ativos, menos 343 em relação a ontem.

De momento, as autoridades de saúde têm sob vigilância 18.013 contactos.

Consulte aqui o boletim da DGS na íntegra