Presidente da República fala ao país na quarta-feira à noite

O Presidente da República vai falar ao país esta quarta-feira, pelas 20h00, revelou fonte da Presidência da República, citada pela agência Lusa.

Marcelo vai falar ao país na sequência da votação no Parlamento sobre a renovação do estado de emergência até 30 de abril.

O chefe de Estado submeteu o decreto à Assembleia da República esta terça-feira à noite e o texto é idêntico ao que está atualmente em vigor à exceção do preâmbulo. Marcelo retirou do decreto a frase em que dizia que a situação estava “a evoluir favoravelmente”, “fruto das medidas tomadas ao abrigo do estado de emergência”.

Tudo indica que o estado de emergência será renovado com os votos do PS, PSD, CDS e PAN. Será o 15.º e começará à meia-noite do dia 16 de abril e terminará às 23h59 do próximo dia 30.

Na quinta-feira, o Governo reúne-se em Conselho de Ministros para decidir os passos da próxima fase de desconfinamento.