Operação Triângulo. Conceição Cabrita detida por crime de corrupção

A presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita, foi detida esta terça-feira, à saída de casa, por suspeitas do crime de corrupção. Em causa está um negócio imobiliário, em Monte Gordo.

“A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, no âmbito de um inquérito dirigido pelo DIAP Regional de Évora, realizou esta terça-feira cerca de duas dezenas de buscas, designadamente domiciliárias, em estabelecimentos e escritórios de advogados”, começou por revelar a PJ, em comunicado, evidenciando que as diligências tiveram lugar nas regiões do Algarve, de Lisboa, Leiria e Ourém.

De seguida, elucidou que no decurso desta operação, que batizou de “Operação Triângulo”, deteve quatro pessoas – entre os 50 e os 70 anos –, uma delas titular de cargo político (Conceição Cabrita) e também um trabalhador da Administração Pública e dois empresários.

“Em investigação estão suspeitas de atuação ilícita de titular de cargo político, que beneficiou da colaboração de funcionários, bem como outros intervenientes, na intermediação de um negócio, de compra de imóvel, propriedade do município, na praia de Monte Gordo”, escreveu a PJ, explicitando que contou com a colaboração da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, da Diretoria do Centro e Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Policia Judiciária, “nomeadamente, na realização de buscas a residências dos suspeitos, escritórios de advogados e instituição bancária, onde foram apreendidos vários documentos, objetos, e, matéria probatória, que irá ser analisada”.

Os crimes De acordo com o jornal Postal do Algarve, o terreno em causa localiza-se frente do Hotel Vasco da Gama, que esteve à venda em hasta pública. Esta informação foi adiantada àquele jornal por uma fonte que garantiu que a autarca foi detida “à saída de casa” quando se dirigia para uma reunião de câmara, que acabou por se realizar sem a sua presença.

Por outro lado, adicionou que “a sede do município está desde hoje de manhã a ser alvo de buscas por parte da PJ, que está a investigar alegadas irregularidades num negócio imobiliário na freguesia de Monte Gordo, no distrito de Faro”. O i contactou a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António para obter declarações sobre este acontecimento, todavia não obteve qualquer resposta até à hora de fecho desta edição.

É de realçar que, depois de ter sido vereadora e vice-presidente do autarca Luís Gomes, Conceição Cabrita foi eleita, pelo PSD, em 2017, para presidir ao município de Vila Real de Santo António. A autarca já havia anunciado que não pretende recandidatar-se às eleições autárquicas deste ano.

Há apenas três dias, em entrevista ao Postal do Algarve, Luís Gomes disse que Conceição Cabrita “avisou informalmente os órgãos do partido, em princípios de dezembro, da sua vontade em não se recandidatar e formalizou através de um email que enviou à comissão política distrital e à comissão política de secção que não queria avançar para a Câmara Municipal, alegando questões pessoais”.

De acordo com a PJ, em causa estão factos suscetíveis de integrarem a prática dos crimes de corrupção, recebimento indevido de vantagem e abuso de poder. Os arguidos detidos serão presentes no Tribunal de Instrução Criminal de Évora para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.