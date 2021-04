Efemérides de 14 de Abril

Em 1939, terminou há 82 anos a Guerra Civil de Espanha com a vitória dos insurgentes franquistas.

1846 Começou há 175 anos, no Minho, a revolta conhecida pelo nome de Maria da Fonte.

1863 Nasceu há 158 anos a primeira rotativa para imprimir jornais com alimentação contínua e automática de papel, impressão nas duas faces e corte automático.

1865 Abraham Lincoln, 16.º Presidente dos EUA (1809-65, em funções entre 1861-65), o da Guerra Civil contra a escravatura, foi alvejado há 156 anos a tiro no Teatro Ford, em Washington, vindo a morrer por isso na manhã seguinte.

1891 Portugal aprovou há 130 anos o primeiro regulamento do trabalho de menores em estabelecimentos fabris.

1926 O Vaticano criou há 95 anos o Dia Mundial das Missões, que se celebra no último domingo de outubro.

1931 Foi declarada a Segunda República Espanhola há 90 anos, após a abdicação do Rei Afonso XIII (1886-1941, a reinar entre 1886-1931).

1934 Inauguração há 87 anos, em pleno salazarismo, em Lisboa, do monumento ao Marquês de Pombal.

1947 O general Charles De Gaulle (1890-1970, 18º Presidente de França entre 1959-69), herói francês da II Guerra Mundial, fundou há 73 anos o partido RPF (Rassemblement du Peuple Français).

1952 Os ditadores da Península Ibérica, Oliveira Salazar e Francisco Franco, reuniram há 69 anos em Ciudad Rodrigo, Espanha.

2005 Foram aprovadas há 16 anos as propostas de limitação de mandatos a titulares de cargos políticos executivos.

2016 O Parlamento Europeu aprovou há 5 anos o registo europeu de dados de passageiros aéreos (PNR, na sigla inglesa) e, simultaneamente, legislação sobre proteção de dados pessoais.

2018 EUA, França e Reino Unido realizaram há 3 anos uma série de ataques com mísseis contra alvos associados à produção de armamento químico na Síria, em resposta a um alegado ataque com armas químicas na cidade de Douma, Ghouta Oriental, por parte do governo de Bashar al-Assad.

2020 Final há 1 ano do 1º Confinamento na Europa, com a abertura de lojas na Áustria e partes de Itália.