Divulgado vídeo inédito de Give Peace a Chance com John Lennon e Yoko Ono

É um dos temas pacifistas mais emblemáticos de Lennon, criado no momento em que começavam as manifestações contra a Guerra do Vietname nas ruas dos Estados Unidos da América.

O vídeo foi disponibilizado esta terça-feira pela produtora que escreve que esta é “a primeira gravação conhecida da música”.

Na gravação de som caseiro, é possível observar a cumplicidade do casal e a descontração de Lennon que improvisa a letra, faz caretas e mostra a língua dedilhando Give Peace a Chance na viola.

O vídeo foi gravado no Sheraton Oceanus Hotel nas Bahamas, no dia 25 de maio de 1969. O resgate desta gravação faz parte da comemoração dos 50 anos do álbum John Lennon / Plastic Ono Band (1970) com o lançamento previsto para 23 de abril – uma nova edição do álbum com som melhorado.

Além do álbum original, estarão incluídos vídeos de ensaios como este tendo sido o processo todo supervisionado pela viúva Yoko Ono.