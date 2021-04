Jovem de 19 anos abusava sexualmente de menina de nove anos em Santarém

O agora detido aproveitava-se do facto de ser amigo da família para se aproximar da criança.

Um jovem, de 19 anos, foi detido pela Polícia Judiciária, no distrito de Santarém, por haver "fortes indícios da prática de um crime de abuso sexual de crianças".

A PJ avança, através de comunicado, que a vítima é uma menina de 9 anos cuja família era amiga do suspeito.

“A investigação apurou que o presumível abusador, por ser amigo da família da vítima e aproveitando-se da confiança em si depositada, submeteu a mesma, pelo menos numa ocasião, no passado mês de março, a atos de cariz sexual no interior da residência daquela”, informam ainda as autoridades.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, no qual será sujeito à aplicação das medidas de coação processual adequadas.