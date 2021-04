União Europeia garante mais 50 milhões de vacinas da Pfizer

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, anunciou esta quarta-feira que a Pfizer/BioNTech vai fornecer 50 milhões de doses extra da sua vacina contra a covid-19 à União Europeia (UE). As vacinas vão começar a ser entregues no segundo trimestre, sendo esperadas já este mês.

"Estas 50 milhões de doses estavam inicialmente previstas serem entregues no quarto trimestre de 2021, e agora vão estar disponíveis no segundo", disse Von der Leyen, sublinhando que a Comissão Europeia está em negociações com a Pfizer e a BioNTech para um novo contrato de 1,8 mil milhões de doses a serem entregues em 2022 e 2023.

Segundo a líder, a UE atingiu, esta quarta-feira, as 100 milhões de vacinações.

"Hoje atingimos 100 milhões de vacinações na UE. Um marco do qual nos podemos orgulhar! Também estamos a acelerar a entrega de vacinas. Não poupamos esforços para garantir que os europeus possam ser vacinados o mais rapidamente possível", escreveu, na sua página de Twitter.

